Transition écologique : des chaudières à un euro pour les ménages modestes

Le gouvernement prévoit de changer 600 000 chaudières à fioul en pompes à chaleur. Pour inciter les ménages à passer le cap, il a mis en place un dispositif d'aide pour les plus modestes. Si le matériel et la pose coûtent en moyenne 13 000 euros, ceux-ci reviendront à un euro aux bénéficiaires de l'aide. En plus d'être écologiques, ces pompes à chaleur diviseront par trois la facture du chauffage.



