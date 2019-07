Surbooking, vol retardé ou annulé : comment se faire indemniser ?

Les grandes vacances battent leur plein et, avec elles, leur lot d'envies d'évasion, de divertissement et de changement d'air. Mais attention, avoir acheté un billet d’avion ne garantit pas une place sur un vol. La faute au surbooking (surréservation dans la langue de Molière). Et évidemment, vous n'êtes pas à l'abri d'un retard ou d'une annulation.