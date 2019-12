Travaux, HLM, PTZ, APL : ce qui change (ou pas) pour le logement en 2020

Deux sursis inattendus ont été accordés coup sur coup à quelques jours de l'échéance du 1er janvier 2020. L'un, la prorogation pour un an de plus du prêt à taux zéro (PTZ), par l'Assemblée nationale (et contre l'avis du gouvernement) dans le cadre du vote du Projet de loi de finances pour 2020.

L'autre, le report à avril de la réforme des aides personnalisées au logement (APL), par le gouvernement et à la demande de la Caisse nationale des allocations familiales, qui réclamait davantage de temps pour sa mise en oeuvre. D'autres mesures concernant le logement sont quant à elles bel et bien maintenues.