Tromperie de l'assureur de smartphones Sfam : comment vous faire rembourser si vous avez été prélevé à votre insu ?

Une enquête et des perquisitions ont donné lieu à une lourde sanction infligée pour des "pratiques commerciales trompeuses" (articles L.121-2 et L.121-3 du Code de la consommation), annonce la DGCCRF ce vendredi 14 juin : "Avec l'accord du procureur de la République de Paris, une importante amende transactionnelle, proportionnée à la gravité des pratiques, a été proposée au groupe Sfam [l'assureur] qui l'a acceptée. L'amende infligée à ce groupe prospère (prévoyant un chiffre d'affaires de 740 millions d'euros en 2019 et comptant recruter un millier de personnes en France cette année) s'élève, précise Le Parisien, à 10 millions d'euros. Un record.





Autre consolation, bien plus parlante, pour les clients concernés : "Le groupe procédera à l'indemnisation des consommateurs ayant formulé, avant le 31 août 2019, une réclamation", assure encore l'administration rattachée à Bercy. Avec des prélèvements de 15,99 euros par mois difficiles à résilier la première année, puis un tarif passant à 37,99 euros par mois, la dépense n'est en effet pas anecdotique.