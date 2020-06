Trop de jouets non conformes vendus en ligne : la liste des points à vérifier pour écarter le danger

Une peluche parlante dont les piles peuvent surchauffer à 100 degrés, un pistolet en jouet dont les cartouches en plastique sont projetées avec trop de force, un hochet en bois dont les grelots se détachent trop facilement... Exemples parmi tant d'autres, ces jouets dangereux ont été achetés en ligne sur des grandes plateformes, déplorent ce mercredi 17 juin différentes organisations européennes du jouet, enquête et vidéos à l'appui.

Menée auprès de quatre marketplaces (Wish, AliExpress, Amazon et eBay), l'enquête s'appuie sur une étude confiée au spécialiste de l'inspection et de la certification Bureau Veritas. Elle indique que sur près de 200 jouets sans marque commandés depuis des pays européens auprès des vendeurs tiers de ces plateformes, "97% ne sont pas conformes à la directive européenne relative à la sécurité des jouets et 76% présentent des défauts qui les rendent dangereux pour les enfants dès l'âge de 6 mois", résument la Fédération française des industries jouet et puériculture (FJP) et Toy industries of Europe (TIE), dans un communiqué commun.