Truffe : comment se repérer parmi tous les produits qui affirment en contenir ?

Dans une pizza surgelée, un sel aromatisé, des raviolis frais... On retrouve de la truffe dans de nombreux produits des rayons de nos supermarchés. Enfin, si l'on en croit les mentions indiquées sur les paquets.





Soyez vigilants, souvent est écrit sur l'étiquette "arôme truffe". Ce qui signifie que seul un arôme artificiel du champignon a été ajouté. Si ce n'est pas le cas et que le produit dit contenir de la truffe, il est tenu par la loi de le faire à hauteur d'au moins 1%. Mais certains fabricants, pour être plus rentables utilisent de la truffe d'été et non de la truffe noire.