TVA à 0% : pourquoi faire ?

C'est dans notre pays que l'on paie le plus d'impôts et de taxes. La TVA représente plus de la moitié des recettes fiscales de l'État. Certains élus réclament sa suppression pure et simple pour les produits de première nécessité. Alors, quels sont-ils ? Quel serait le gain pour notre pouvoir d'achat si on baissait la TVA à 0% sur ces produits ? Quel serait le coût pour le gouvernement ?



