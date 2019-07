VTC : le prix des courses se serait envolé de 15% à 20% en un an et demi

Est-il encore intéressant pour les clients de réserver une voiture avec chauffeur ? Le prix des courses en VTC (pour "voiture de transport avec chauffeur") s'est en tout cas envolé de 15% à 20% en moyenne depuis un an et demi, estime le président de la Fédération française des transports de personnes sur réservation (FFTPR), cité ce vendredi 26 juillet par nos confrères du Parisien. Ce groupement professionnel regroupe six plateformes de chauffeurs : Kapten (ex-Chauffeur privé), SnapCar, Le Cab, Bolt, Marcel et AlloCab.





Cette moyenne peut cependant varier d'un mois à l'autre, avec par exemple une envolée des prix de 30% sur la période mai-juin 2019 rapport à la même période de 2017 sur certains créneaux horaires, lit-on encore dans les colonnes du quotidien. Une hausse que les plateformes expliquent par le déséquilibre entre l'offre et la demande : il manquerait "10.000 chauffeurs" alors que le nombre de clients augmente, assure la FFTPR.