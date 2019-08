Un bon mois de juillet pour le livret A !

En juillet, la collecte nette du livret A a connu une forte accélération, soit trois fois plus qu'au mois de juin. En effet, elle a atteint 1,44 milliard d'euros. Depuis le début de l'année 2019, les Français ont déposé plus de seize milliards d'euros, soit 40% de plus en un an. Alors que le taux de rémunération du livret A reste faible, ce placement attire toujours autant. Comment expliquer ce paradoxe ? Cette hausse de la collecte va-t-elle se poursuivre ? Quid de l'éventuelle baisse du taux ?



Ce jeudi 22 août 2019, Fabrice Lundy, dans sa chronique "L'éco", parle de la collecte du livret A en juillet. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 22/08/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.