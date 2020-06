Un "chèque déconfinement" de 400 euros pour les ménages les plus précaires "en discussion"

"Pendant cette crise, un certain nombre de ménages ont souffert plus particulièrement, parce qu’ils ne pouvaient plus travailler, plus faire d’heures supplémentaires, plus emmener leurs enfants à la cantine, bénéficier des tarifs sociaux, et se sont retrouvés en grande difficulté". Ce constat dressé ce dimanche par le délégué général de La République en marche Stanislas Guerini lors du Grand Jury LCI/RTL/Le Figaro lui fait dire : "A ces ménages, nous devons apporter des réponses concrètes".

Parmi elles, il propose la création d'un "chèque déconfinement". Le 20 mai dernier dans une interview au Monde il déclarait : "Cette crise sanitaire a exacerbé les fractures qui existaient dans notre société. Pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin, je propose que l’on crée un 'chèque déconfinement', utilisable en France, sur une durée limitée, destinées aux familles les plus précaires. Dans les mois qui viennent, il ne faut laisser personne sur le bord du chemin". Ce dimanche, il a précisé qu'il proposait de porter son montant à 400 euros par ménages.