Un fabricant néerlandais de vélo dénonce l’interdiction en France de sa pub "anti-voitures"

Cette publicité a été autorisée et déjà diffusée aux Pays-Bas et en Allemagne, pour faire la promotion de vélos électriques, fabriqués par l’entreprise néerlandaise Vanmoof.

Sauf qu’en France, ce spot n’est pas passé. Mardi, l'autorité française de régulation de la publicité (ARPP) a demandé au fabricant de modifier ce spot jugé anti-voiture. Le courrier de l’ARPP, consulté par l’AFP, indique : "Certains plans présents dans le reflet de la voiture apparaissent, à notre sens, disproportionnés et jettent un discrédit sur tout le secteur de l'automobile en le mettant seul en cause (...) tout en créant un climat anxiogène. Ils devront donc être modifiés".

Face à cela, la société Vanmoof réagit : "La décision de l'ARPP est assez troublante. Elle nous pousse à remettre en question la légitimité de cet organe qui apparemment défend les intérêts de certains secteurs et aussi de certaines entreprises", a déclaré à l'AFP Alfa-Claude Djalo, responsable des relations publiques de l'entreprise. "On a le sentiment d'avoir été censurés". Vanmoof indique cependant qu'elle n'envisage pas de faire appel ni de porter l'affaire devant les tribunaux. L'entreprise "préfère donner une visibilité publique" à ce qu'elle "considère comme une dérive". Et pas question de changer : d’après Alfa-Claude Djalo, la société "se refuse à faire toute modification, parce qu'on ne veut pas dénaturer notre vidéo et en faire une version édulcorée qui ferait plaisir à l'industrie automobile française".