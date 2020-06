"Un million de consommateurs" en plus : comment Nutella a grossi les rangs de ses amateurs pendant le confinement

Un regain d'intérêt que le dirigeant d'entreprise explique de différentes façons. A commencer par l'argument du geste régressif, qui rassure et réconforte : "Un retour aux sources pour les Français qui ne pouvaient pas sortir, avaient des distractions limitées, mais prenaient le temps de vivre en famille et plus de temps pour le petit déjeuner...".

Le patron met enfin en avant les opérations solidaires menées par la marque en faveur des hôpitaux et des Ehpad ainsi que les dons aux banques alimentaires. Quant à la polémique sur l'huile de palme, c'est désormais de l'histoire ancienne : "Ferrero a été reconnu [en janvier] par l'ONG WWF comme l'industrie la plus vertueuse en termes de qualité et de durabilité de notre huile. On n'a plus à faire nos preuves", assure-t-il encore.