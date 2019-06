Une journée de solidarité à trois milliards d'euros

La journée de solidarité a été mise en place en 2003 dans le but de financer la prise en charge des personnes handicapées. Il s'agit d'un prélèvement de 0,3% sur les salaires et redistribué dans diverses institutions médicales et sociales. Une somme estimée à 2,87 milliards d'euros pour 2019. Les retraités imposables ont également été mis à contribution dès 2013 pour financer cette journée de solidarité. Une autre nouvelle piste est étudiée pour financer, cette fois-ci, la dépendance, mais les Français y sont largement opposés.



