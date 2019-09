Une subvention de 5.000 euros pour remplacer les baignoires des retraités de plus de 70 ans

JT 13H - Les baignoires n'étant plus très pratiques à un certain âge, le gouvernement a décidé d'accorder des subventions aux personnes âgées qui souhaitent réaliser des travaux dans leur salle de bain.

Par le biais de l'organisme Action Logement, l'Etat propose aux personnes âgées une aide pour sécuriser leur logement. Une subvention pouvant aller jusqu'à 5.000 euros sera ainsi accordée aux retraités du secteur privé âgés de 70 ans et plus, souhaitant changer leur baignoire en une douche à l'italienne. Une initiative bien accueillie par ces derniers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.