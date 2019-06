Vacances : combien comptez-vous dépenser cet été ?

En matière de durée, les Français comptent aussi s'accorder une belle coupure d'en moyenne deux semaines complètes, contre 1,8 semaine en Europe. Seuls les Brésiliens (également représentés dans le panel des sondés) envisagent de partir plus longtemps (2,2 semaines). Mais ce n'est jamais assez. Ainsi, lorsqu'ils sont interrogés sur ce qu'ils feraient si leur budget des congés d'été était doublé, les vacanciers tricolores déclarent qu'ils voyageraient plus souvent (35 %), plus longtemps(25 %) et vers d'autres destinations (16 %).





Pour l'heure et avec un budget qui n'est malgré tout pas extensible, 56% des vacanciers français ont prévu de rester dans l'Hexagone. Une large moitié d'entre eux visent le bord de mer (62%) tandis que la campagne (24%) et la montagne (23%) sont au coude à coude. Leurs autres destinations favorites ne nécessitent pas de traverser la planète puisqu'il s'agit principalement de l'Espagne (16%), de l'Italie (10%) et du Portugal (7%).





*Etude réalisée par Ipsos pour Europ Assistance sur 12.000 personnes en Europe (France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Autriche, Royaume-Uni, Suisse, Pologne et Portugal) et en Amérique (États-Unis et Brésil) entre le 18 mars et le 10 avril, auprès d'un échantillon représentatif de la population de chaque pays selon la méthode des quotas.