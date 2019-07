Vacances : combien coûte une journée sur la plage ?

Selon l'Institut Odoxa, les budgets des vacances vont diminuer cet été, avec 852 euros en moyenne. En ce qui concerne une journée à la plage, cela pourrait revenir assez cher. A Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, par exemple, le déjeuner, les boissons et les beignets de l'après-midi, sans oublier les bouées qui sont les stars de la plage, font monter l'addition jusqu'à 36 euros la journée par personne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.