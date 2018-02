Ski hors-piste : qui paie les secours en cas d'accident ?

3 Vous déclenchez une avalanche : risque d'amende et de prison

Vous risquez des poursuites judiciaires si vous pratiquez du hors piste malgré la présence d'un arrêté municipal l'interdisant et que votre passage déclenche une avalanche faisant des blessés. L'article 223-1 du code pénal sur la mise en danger d'autrui prévoit jusqu'à 15.000 euros d'amende et un an de prison. Dans la pratique les tribunaux ont infligé jusqu'à 1500 euros d'amende, de la prison avec sursis et une interdiction de skier sur le massif concerné. La vigilance est donc de mise lorsqu'on fait du hors-piste : l'existence de traces sur la neige témoignant de précédents passages ne doit pas laisser penser que le risque d'avalanche est écarté