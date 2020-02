Vacances d'hiver : combien les Français comptent-ils dépenser cette année ?

Les joies des vacances d'hiver arrivent à grands pas (dès ce vendredi 8 février pour les écoliers de la zone C qui ouvrent le bal). Et avec elles, les dépenses qui les accompagnent inévitablement. Les Français qui partiront en février - au ski ou ailleurs -comptent en effet y consacrer un budget moyen de 1.101 euros pour partir en moyenne 7,8 jours, selon la 35e vague du baromètre Mondial Assistance/OpinionWay* publié ce mardi 4 février.

Ce montant des dépenses est en baisse de 15 euros par rapport à l'an dernier. Mais, ski oblige (un quart des partants prévoit de s'adonner aux sports d'hiver), ce budget demeure bien plus élevé que celui qui avait été prévu pour la Toussaint (716 euros) ou Noël derniers (694 euros). Cette moyenne cache bien sûr des disparités. En détails, toujours parmi ceux qui comptent partir pendant les prochaines vacances de février/mars, 21% ont prévu un budget de moins de 300 euros, 23% entre 300 euros et 599 euros, 20% entre 600 euros et 1.199 euros, 22% entre 1.200 et 2.499 euros et enfin 11% au moins 2.500 euros.

Afin d'optimiser leurs dépenses, les Français misent chaque année davantage sur l'économie collaborative. Plus de la moitié (53%, + 7 points) prévoient ainsi d'y avoir recours dans au moins l'un des trois domaines suivants : la location de logement entre particuliers (37%, +4 points), la location de matériel entre particuliers (37%, +14 points) ou le covoiturage (32%, +2 points).