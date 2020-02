Ski : devez-vous prendre une assurance spécifique ?

On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise chute à ski. Mais faut-il pour autant souscrire une assurance spécifique proposée au pied des pistes ? "C'est l'éternel débat car, selon les cas, les Français sont déjà assurés par ailleurs par le biais de leur caisse d'assurance maladie et de leur mutuelle santé, de l'assurance multirisques habitation et même de la carte bancaire", rappelle à LCI Olivier Moustacakis, cofondateur d’Assurland.com.

Dans un sondage mené par le comparateur d'assurances en ligne il y a quelque temps, 36,3% des Français déclaraient avoir déjà utilisé une assurance liée au ski et citaient en premier celles directement proposées en station. Or ces assurances proposées avec le forfait de ski ont un coût non négligeable "d'en moyenne entre 20 et 30 euros par personne et par semaine". Pour éviter de payer inutilement des doublons, il convient donc de vérifier - si vous en avez le courage - ce que vos différents contrats couvrent d'office.