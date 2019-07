Vacances : pourquoi le prix des carburants est-il plus élevé sur les autoroutes ?

Pour les départs en vacances du 5 juillet 2019, les routes seront chargées. Comme toujours sur les autoroutes, le prix au litre du carburant est plus cher comparé à celui des grandes surfaces. Dans l'Hérault par exemple, le litre du sans plomb 95 est à 1,614 euro. Pour remplir un réservoir de 45 litres, il faut alors débourser 75 euros. Par contre, si on fait le plein dans un centre commercial, on économise neuf euros.