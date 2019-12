Pour réduire vos impôts, avez-vous pensé à vendre des objets d'occasion ?

Des avantages fiscaux pour encourager les particuliers à recourir à l'économie circulaire : le principe est dans l'air du temps pour les achats de seconde main. L'application mobile Trocr (à prononcer Tro-coeur) propose ainsi, depuis cet été, de vendre les objets que l'on n'utilise plus au profit d'une association et de récupérer ensuite un crédit d'impôt.

Le processus consiste, pour le vendeur, à passer une annonce sur l'appli et, s'il trouve preneur, de donner rendez-vous à l'acheteur pour lui remettre l'article, comme cela se fait par exemple sur LeBonCoin. Mais, et c'est toute la différence, le paiement est exclusivement effectué en ligne via une transaction bancaire sécurisée et remboursable jusqu'à 7 jours en cas de problème.