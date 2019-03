Ventes d'été SNCF : ne les ratez pas, elles débutent mardi matin aux aurores

Pour rappel, les TGV Inoui correspondent aux TGV classiques. Depuis près de deux ans, il est par exemple possible de rejoindre Bordeaux depuis Paris en 2h08. Les TGV Ouigo font quant à eux partie de l'offre low-cost de la SNCF. Depuis l'an dernier, trois gare de Paris Intra-muros (Montparnasse, Gare de l'Est et Gare de Lyon) ont été ajoutées aux stations de départ. Leur déploiement s'étend encore avec une arrivée à Toulouse-Matabiau à partir du 6 juillet. Depuis Paris, le trajet coûtera à partir de 19 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants et sera donc réservable à partir de mardi matin.





Pour vous assurer de ne pas manquer le départ des ventes, vous pouvez créer ici une "alerte résa" depuis le site de la compagnie ferroviaire. Il convient alors d'indiquer les lieux de départ et d'arrivée, la date du voyage et votre adresse mail. Il est également possible d'ajouter un rappel dans l'agenda lié à votre boite mail en suivant ce lien.