Vers la fin des pailles en plastique ?

Les pailles en plastique se nichent dans tous les cocktails, les sodas et les jus de fruit. Pourtant, elles ne sont utilisées qu'une seule fois et se terminent souvent dans la poubelle ou dans le caniveau. Ainsi, au nom de la protection de l'environnement, une députée a déposé un projet de loi visant à les interdire.



