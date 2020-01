2019, année record pour les dividendes !

Les entreprises du CAC 40 ont versé 60,2 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2019, soit 12,3% de plus qu'en 2018. C'est quasiment trois fois, plus qu'en 2003. Total, Sanofi, et BNP Paribas sont les entreprises les plus généreuses avec leurs actionnaires. Que pèsent ces dividendes ? Cette croissance se fait-elle au détriment de l'investissement ou de l'emploi dans ces sociétés ?



