VIDÉO - Prestations sociales : quelles aides les Français oublient-ils le plus de réclamer ?

Une personne sur trois se priverait ainsi de ses droits. Selon Mes-allocs.fr, plusieurs éléments entrent en jeu pour expliquer cette situation. Dans le cas des allocations versées directement, un mauvais enregistrement des coordonnées bancaires ou un dossier non mis à jour peut expliquer que la prestation ne soit pas allouée. Mais dans de nombreux cas, c’est le manque d’information et, surtout, la difficulté pour effectuer certaines démarches qui sont pointés du doigt.

En revanche, certaines allocations sont clairement délaissées. Elles concernent notamment les personnes handicapées et leurs familles. Comme l’allocation éducation enfant handicapé (AEEH), qui aurait un taux de non-recours estimé à 85%. Résultat, près de 300.000 enfants handicapés pourraient en bénéficier chaque année, mais seulement 45.000 la perçoivent. Pas mieux pour l'allocation adultes handicapés : ce sont plus de la moitié des bénéficiaires (61%) qui ne touchent pas la prestation.

Concernant d'autres aides, les démarches administratives peuvent s'avérer complexes. Pour le RSA et la prime d’activité par exemple, où l'on compte respectivement 35% et 53% de non-recours, le bénéficiaire doit actualiser ses ressources tous les trois mois auprès de la CAF. "Ça peut être un obstacle", reconnait Joseph Terzikhan, fondateur de Mes Allocs.fr, dans Le Parisien.

Par ailleurs, on observe de grandes différences entre les départements. Prenons les aides au logement qui représentent douze millions d'allocataires en France, c'est dans le Cantal (66%) et dans la Creuse (67%) qu'il y a le plus de personnes qui ne réclament pas leur prestation. Alors qu'en Seine-Saint-Denis (6%) et dans le Rhône (14%), le taux de non-recours est très faible. Pour expliquer cette situation, Joseph Terzikhan souligne que "certaines populations restent éloignées du numérique : elles ne se renseignent pas sur les dispositifs existants ou ne font pas les démarches", dit-il.