Agriculture : les récoltes vont-elles être assurées jusqu’à la fin de la saison ?

En pleine crise sanitaire, les agriculteurs tentent à tout prix de combler le manque de main d’oeuvre pour sauver les récoltes. Deux cent quatre-vingt mille volontaires ont répondu présents à leur appel. Mais, les récoltes sont compliquées à gérer alors que dans le même temps, les ventes directes ont doublé depuis le début du confinement. C’est le cas d’une exploitation agricole à Assencières dans l’Aube. Huit cents kilos d’asperges blanches sont cueillies chaque jour sur son immense parcelle. Mais la cueillette est plus lente que d’habitude. En cause, seuls deux des neufs saisonniers recrutés sont du métier. Les sept autres n’ont aucune expérience. Il y a aussi un autre problème : certains d’entre eux sont au chômage partiel ou des étudiants. A partir du 11 mai, ils devront sans doute partir. Alors que la fin de saison approche, la responsable de l’exploitation se demande si les deux hectares d’asperges vertes seront récoltés à temps.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.