Aides à la garde des enfants : un bug pénalise des milliers de familles

Dans notre pays, 860 000 familles font appel, chaque mois, à une garde à domicile ou à une assistante maternelle pour garder leurs enfants. Depuis mai dernier, l'allocation dont elles bénéficient leur est directement versée. Le but était d'éviter que ces familles aient à avancer les frais. Mais à la suite d'un bug informatique, elles sont des milliers à ne plus rien recevoir depuis plusieurs mois.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.