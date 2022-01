Aides sociales : 10 milliards d'euros "oubliés" par les Français

RSA, prime d'activité, aides au logement, allocation adultes handicapés.. Et si vous pouvez bénéficier de coup de pouce que vous ignorez ? Chaque année en France, 10 milliards d'euros d'aides sociales ne seraient pas touchés par leurs potentiels bénéficiaires. Une somme considérable, presque équivalente au budget du ministère de la Justice. En tête du classement, les allocations pour les personnes handicapées et leurs familles. Plus de la moitié ne réclame pas de prestations. Il y a deux raisons à cela : la longueur et la complexité de la démarche, puis la pudeur.