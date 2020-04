Alimentation : les prix ont-ils vraiment augmenté avec le confinement ?

Fin mars, le ticket de caisse a bondi de 89 % en une semaine. Pourtant, il n'y a pas eu d'inflation. Cette hausse s'explique par le changement de nos habitudes de consommation. Depuis le début du confinement, les Français se déplacent moins souvent et achètent en plus grande quantité. Les consommateurs privilégient les magasins de proximité qui coûtent 10% plus chers en moyenne. Dans le panier, ça change aussi. On achète des produits made in France, donc plus chers.



