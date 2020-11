Annulation du marché de Noël à Strasbourg : quelles retombées économiques ?

Cette année, la ville de Strasbourg a dû renoncer à son célèbre marché de Noël qui existe pourtant depuis cinq siècles. Un rendez-vous qui rassemble 300 chalets, des artisans et deux millions de visiteurs. Autant de personnes qui consomment, qui vont au restaurant et qui dorment à l'hôtel.



Pour Mireille Foster, une institution en matière de pains d'épice dans la ville, le travail est limité cette année car ses deux stands n'ouvriront pas. Depuis 22 ans, le marché est un incontournable pour elle et représente surtout 50% de son chiffre d'affaires. Pour Pierre Siegel, hôtelier, le contraste est saisissant. Les chambres sont presque toutes vides. Le confinement pour ce mois-ci, et puis l'annulation du marché de Noël, ont réduit les réservations.



A Strasbourg, toute l'économie du tourisme est touchée par la pandémie. Les retombées économiques de l'événement sont colossales. Pour limiter les pertes, la ville va aider les commerçants à vendre leurs produits sur Internet.