Appareils électroménagers : que valent vraiment les étiquettes énergie ?

A+++, A++, A+, A, B, C, D : quand vous achetez un produit électroménager, l’étiquette énergie présente sur l'appareil vous informe si le lave-linge ou le lave-vaisselle concerné est économe ou non en électricité. A+++, c’est évidemment le top.

Mais peut-on vraiment se fier à ces étiquettes ? Pour le savoir, il faut aller en Allemagne où un laboratoire spécialisé dissèque la consommation en temps de réel de nombreux appareils -250 machines à laver par exemple. La procédure est standardisée : le linge, l’eau et la lessive utilisés sont identiques pour chaque test. "Puisque nous effectuons des comparaisons entre les machines et les marques, ces conditions doivent être les mêmes pour toutes. Après, c'est sûr que les conditions chez vous dans votre maison seront différentes de celles que nous avons ici", explique à TF1 Hendrik Schäfer, le patron de VDE.

Et c'est bien le cœur du problème : entre le laboratoire et votre buanderie, il peut y avoir de grosses différences. Sur un lave-vaisselle, les chercheurs allemands utilisent ainsi le programme éco, moins gourmand en électricité (jusqu’à 50%). Mais à peine une personne sur cinq agit de même. Souci identique pour les télévisions, testées en mode standard mais qui peuvent consommer 130% d’électricité en plus lorsqu’elles sont réglées en haute résolution.