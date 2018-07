VIDÉO - Arnault, Mulliez, Dassault... Découvrez le top 10 des plus grosses fortunes françaises selon Challenges

"Riches comme Crésus". L’expression prend tout son sens à la lecture du dernier classement des 500 plus grandes fortunes françaises réalisé par Challenges. Le patrimoine total de ce classement avoisine les 650 milliards d’euros, soit 30 % du PIB de la France : "Un plafond jamais atteint encore", assure le magazine.





Depuis 2008, la fortune des plus riches n'a fait qu'augmenter. Et force est de constater que plus on s'élève dans l’échelle de la richesse, plus les riches sont encore plus riches : les dix premiers de ce classement ont vu leur fortune cumulée quadrupler en dix ans...