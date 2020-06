Arrêt de la centrale de Fessenheim : l'électricité va-t-elle coûter plus cher ?

La doyenne des centrales nucléaires françaises à Fessenheim a été débranchée ce lundi après-midi. Elle va être démantelée et cela prendra au moins quinze ans. Elle produisait chaque année 70% des besoins en électricité d'une région comme l'Alsace. Une énergie qu'il va falloir trouver ailleurs. Cela aura-t-il des conséquences sur les factures et l'approvisionnement en électricité ?



