Assurance : l'UFC-Que Choisir demande le remboursement de 50 euros à chaque automobiliste

Une manne que l'association leur demande de reverser aux assurés, à hauteur de 50 euros pour les automobilistes et de 29 euros pour les motards. Sachant que, selon elle, les particuliers paient en moyenne 500 euros par an et par véhicule pour s'assurer et que les deux tiers des primes sont affectées à l'indemnisation des sinistres en temps normal.

Certes la Maif, la Matmut et la Macif ont déjà pris des mesures en ce sens, prenant la forme de remboursement, gel des primes ou rabais. Mais la Fédération française de l'assurance (FFA), qui rassemble le secteur, n'a pas pris de position sur cette question.

L'UFC-Que choisir appelle donc publiquement le ministère de l'Economie et des Finances à imposer aux assureurs auto de "rétrocéder leurs économies liées au confinement par une baisse des primes permettant de conforter le budget des ménages". L'association met en outre un courrier-type à destination des particuliers afin qu'ils réclament de leur côté une baisse de leur cotisation à leur assureur.