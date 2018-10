Assurances : vers une nouvelle hausse des tarifs en 2019

Pour l'assurance habitation : les politiques tarifaires semblent très contrastées d'un assureur à l'autre. Les majorations moyennes devaient être comprises entre 1% et 2%. Mais, au cas par cas, ces hausses pourraient aller de 0% à 5%, selon Facts & Figures, rapportent Les Echos. Plus pessimiste (du point de vue des clients du moins), Actuaris prévoit pour sa part au minimum 2,5% à 3% d'augmentation moyenne. Les catastrophes naturelles (tempêtes, inondations ou orages) et le coût des réparations, à la hausse, seraient notamment invoqués pour justifier ces chiffres.





Pour l'assurance automobile : les hausses devraient être plus modérées. Elles seraient comprises entre 1% et 2% en moyenne, selon Facts & Figures. Même son de cloche chez Actuaris, qui estime que les majorations moyennes n’excéderont pas 1,5% à 2%. Les spécialistes avancent différents arguments pour expliquer ces augmentations limitées : forte concurrence dans le secteur, produit d'appel et passage aux 80 km/h susceptible de faire baisser le nombre d'accidents.