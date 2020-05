Automobile : Emmanuel Macron annonce un plan de relance à 8 milliards d'euros

Emmanuel Macron a dévoilé ce mardi après-midi le plan de relance pour l'automobile. Dès la semaine prochaine, pour tout achat d'un nouveau véhicule, il sera possible de recevoir une prime de 2 000 à 7 000 euros. Le gouvernement veut faire en sorte que les invendus disparaissent des parkings. Pour sauver toutes ces entreprises, l'exécutif mise sur l'électrique. Une transition que l'État souhaite accompagner et même encadrer.



