VIDÉO - Avec le boom du vélo, les demandes de réparations explosent

Depuis le déconfinement, la petite reine n'a jamais aussi bien porté son nom. Les ventes de vélos se sont en effet envolées doublant en mai et en juin par rapport aux mêmes mois de l'année dernière, selon la fédération Union sport et cycle. La bicyclette est notamment plébiscité par les citadins qui y voient un moyen d'éviter bus bondés et métros surpeuplés, tout en se dépensant après des semaines confinées.

Dans les faits, l'engorgement se confirme comme dans cette boutique parisienne où s'est rendue une équipe de TF1. Une dizaine de vélos y arrivent chaque jour, soit deux fois plus que d'habitude. Et c'est comme ça depuis le déconfinement, souligne le gérant. La prime de 50 euros ayant fait exploser la demande. Du coup, pour obtenir un rendez-vous, il faut s'armer de patience. D'autant qu'avec les vacances, il faudra désormais attendre la rentrée. "Et quand il y a des grosses révisions, ça fait un peu long pour ceux qui n'ont pas anticipé. Mais malheureusement, on ne peut pas faire mieux", reconnaît-il.