VIDÉO - Les Antilles à 99€, l'Amérique à 129€ : on a testé pour vous le low-cost long-courrier

Mais alors, si le prix des billets est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie, à quoi ressemble l'expérience à bord ? On a testé pour vous un aller-retour vers Montréal, premier prix à 129 euros. Et le plus surprenant, c'est qu'une fois que l'on a intégré les codes du low-cost, peu de choses diffèrent d'un vol "normal". Du confort en cabine, comparable à une classe éco long-courrier habituelle, à l'expérience au sol, où l'on évolue en terrain connu, la compagnie ayant choisi de grands aéroports, sans certains compromis que l'on connaît dans le monde du low-cost (qui préfère souvent de plus petits aéroports, plus loin des centres-villes).





La seule grosse différence, c'est le repas à bord, payant (35 euros pour un repas, des boissons et une collation en fin de vol) et à commander au moment de l'achat du billet. A défaut, en-cas et boissons sont disponibles à bord, pour des tarifs corrects. Parmi les autres options, du wi-fi, à partir de huit euros, et des accessoires de confort (écouteurs, masque et bouchons anti-bruit). C'est en empilant les options que Level gagne de l'argent. Bonne surprise quand même : le système de vidéo à la demande est excellent avec grand écran, une soixantaine de films et une cinquantaine de séries ; un système qui, lui, reste entièrement gratuit.