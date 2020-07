Avion : la fin des billets low cost ?

Les prix des billets d'avion seraient-ils devenus trop attractif ? En 2015, on est passé de 2 milliards de voyageurs à 4,5 milliards aujourd'hui. Le secteur aéronautique est passé ces dernières années par le développement du low-cost et des voyages très peu cher, accessible à tous. Une expansion incompatible avec la protection de l'environnement. Ce modèle risque donc d'être en péril.



