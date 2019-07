Baisse d'impôts : calculez votre gain avec le simulateur de Bercy

Vous avez d'ores et déjà la possibilité de vérifier si vous êtes éligible à cette baisse et dans quelles proportions elle vous bénéficiera. Un simulateur est en effet désormais disponible sur le site des impôts, annonce ce vendredi 19 juillet le ministre de l'Action et des Comptes publics. L'outil vous permet, en quelques clics, d'estimer "l'impôt que vous paierez en 2020 sur vos revenus de 2020", précise Bercy dans son communiqué présentant ce simulateur.