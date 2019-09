Baisse de l'impôt sur le revenu : découvrez combien vous allez gagner en 2020

MODE D'EMPLOI - Si vous faites partie des 16,9 millions de foyers fiscaux éligibles à la baisse d'impôt que le gouvernement détaille ce vendredi dans son projet de Budget 2020, vous pouvez estimer le montant du coup de pouce fiscal dont vous devriez bénéficier dès janvier. Un simulateur est disponible sur Impots.gouv.fr.

Elle est désormais inscrite dans le projet de loi de finances pour 2020. La baisse d'impôt qui doit concerner 99% de la petite moitié de Français qui paie l'impôt sur le revenu, si elle est votée en l'état par les parlementaires, sera effective dès janvier. Détaillée dès le mois de juin dernier par le Premier ministre, elle est en effet censée profiter à 16,9 millions de ménages (sur un total de 38 millions de foyers fiscaux, dont 17 millions imposés).

Cette mesure repose sur un mécanisme qui consiste à ramener à 11%, au lieu de 14% actuellement, le taux d'imposition de la première tranche. Le ministère de l'Action et des comptes publics a d'ores et déjà mis en ligne un simulateur sur le site des impôts. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier dès à présent si vous êtes éligible à la baisse prévue et dans quelles proportions.