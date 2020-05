Billets d’avion : peut-on se faire rembourser ?

Stéphanie Hammett avait acheté deux billets pour l’Islande. Mais, son vol a été annulé à cause de l’épidémie. Comme bon nombre de personnes, elle espère toujours le remboursement de ses billets, mais le refus de la compagnie aérienne est catégorique. Selon une juriste, les consommateurs ne doivent pas baisser les bras et doivent insister auprès de la compagnie aérienne et demander à obtenir le remboursement en argent, s’ils le souhaitent. Certaines compagnies aériennes obligent en effet leurs clients à prendre des avoirs, car elles veulent à tout prix éviter de sortir de l’argent. Face à la fronde des voyageurs, Air France et Transavia viennent d’assouplir leur position.



