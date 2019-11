Bonnes affaires ou désastre écologique pour la planète : êtes-vous pour ou contre le Black Friday ?

Directement importé des États-Unis, le Black Friday, qui se déroule ce vendredi, est rapidement entré dans les mœurs. En 2018, plus de cinquante millions de transactions par carte bancaire avaient été réalisées en une seule journée, à l'occasion de ces promotions d'avant Noël.

Ce Black Friday a notamment fait exploser les ventes de novembre en parfumerie, en bijouterie, et même dans l'électroménager. Pour le plus grand plaisir des grandes enseignes et des sites de e-commerce, dont le chiffre d'affaires explose et qui lancent ainsi la période de Noël.