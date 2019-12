Bourse aux jouets : les bonnes affaires du père Noël

En 2019, le budget moyen consacré au cadeau de chaque enfant dans l'Hexagone est de 133 euros. Une somme importante que tout le monde ne pourra pas se permettre. Alors, le bon plan de cette fin d'année est la bourse aux jouets. On y trouve généralement des jeux d'occasions en très bon état et qui ne font que des heureux. Parmi les clients, nombreux sont ceux qui ont aussi mis en vente des jouets pour en acheter des nouveaux.



