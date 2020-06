Bricolage : pourquoi le secteur profite-t-il de la reprise ?

Les longues semaines de confinement ont redonné à de nombreux citoyens le goût du bricolage. De la simple réparation de la sonnette aux taches les plus ardues, le travail manuel connaît un énorme succès. Les magasins d'outillage continuent de faire le plein. Leurs ventes ont augmenté de près de 20% en un an. Le retour des clients est un bol d'air pour un secteur amorphe ces dernières années.



