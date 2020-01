Budget pour la voiture : les ruraux beaucoup plus pénalisés que les citadins

Zones rurales ou agglomérations : au moment de choisir un lieu de vie, le budget consacré à l’automobile est à prendre en considération. En milieu rural ou dans les zones périurbaines, la voiture est en effet incontournable, faute de moyens de transports en commun adéquats. Près de 9 habitants sur 10 sont ainsi obligés d’y recourir à la fois pour travailler et faire leur courses. Et quand il y a des transports collectifs, il faut, dans 8 cas sur 10, prendre son… véhicule pour les atteindre.

Résultat : selon une récente enquête de la Fondation Nicolas Hulot et Wimoov, un Français vivant en milieu rural dépense un peu plus de 140 euros par mois pour rouler. C’est 50 euros de plus que dans une grosse agglomération. Un exemple parlant : pour un simple plein d'essence, vous dépensez environ 70 euros. Or, pour dix euros de moins par mois, vous avez un accès illimité aux TER et aux bus de l'agglomération de Lille.