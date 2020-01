CAC 40 : des dividendes records pour les actionnaires en 2019

En 2019, 49 milliards d'euros ont été reversés aux actionnaires des entreprises françaises les plus cotées. Le précédent record s'élevait à 43 milliards d'euros en 2008. Sur le podium des plus gros dividendes, on retrouve Total, devant Sanofi et BNP Paribas. Mais qui perçoit cet argent ? Et qui se cache derrière le CAC 40 ? Notre journaliste, Axel Cariou, nous éclaire sur ces questions.



