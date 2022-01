Carburants chers : des solutions pour faire des économies

Pour tenir plus longtemps avec ce même budget, il y a d'abord les conseils qu'on nous apprend dès l'auto-école. Par exemple, passer les vitesses rapidement permet d'avoir une conduite plus économique, plus écologique. Lorsqu'on est à l'arrêt ou au feu rouge, il ne faut pas hésiter à couper son moteur. Et puis même en hiver, mieux vaut se couvrir un peu plus et couper son chauffage. Tous ces petits gestes permettent d'optimiser sa consommation d'essence. Dans notre exemple, nous parvenons à gagner jusqu'à 100 kilomètres d'autonomie. Voilà comment rouler plus pour le même prix.