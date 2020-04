Carburants : les prix baissent de façon très significative

Les prix des carburants n'en finissent plus de baisser dans la foulée des cours du pétrole. Le litre se vendait à moins de 1,30 € pour le sans plomb 95 comme pour le gazole ce mardi. Une bonne surprise pour les rares personnes qui peuvent rouler malgré le confinement et les particuliers qui se font livrer du fioul domestique pour leur chauffage.



