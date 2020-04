Cartes bancaires : le plafond des paiements sans contact relevé à 50 euros

Dans certains commerces, les paiements sans contact par carte bleue ont augmenté de 30% depuis le début du confinement. Et dès le 11 mai, il sera possible de payer jusqu'à 50 euros de cette manière au lieu de 30 jusqu'à présent. Si la mesure satisfait d'emblée les commerçants, les clients, eux, ont un avis partagé. Certains pensent que c'est plus pratique et rassurant vu les circonstances sanitaires. D'autres s'en méfient notamment pour des raisons de sécurité de données.